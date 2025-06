Arma di Taggia: domani sera ai bagni 'Germana' la 'Festa della Poesia'

Nella giornata di domani alle 21, durante l'equinozio d'estate al raffinato stabilimento balneare 'Germana' ad Arma di Taggia, si svolgerà la 'Festa della Poesia', una breve e informale presentazione del libro in versi di Lamberto Garzia 'Autoritratto con rosa gialla' (1989 – 2019) con l’intervento del poeta Giuseppe Conte.

A seguire la Premiazione dell’8a edizione del Premio di Poesia Europeo “Le Occasioni” (che il secondo libro di Eugenio Montale), organizzato dall'associazione culturale Mondo Fluttuante (di fresca sede legale in Arma di Taggia e non più Sanremo) e dalla Casa Editrice puntoacapo, che pubblicherà l’opera vincitrice della Sezione C – Raccolta poetica, composta da un’autrice del mantovano: Marcella Boccia. Terminata la Premiazione, prenderà vita un vera e propria lettura a microfono aperto, dove si prevede la presenza di circa 150 persone, per la maggior parte provenienti da fuori regione.

Gli autori primi tre classificati per categoria andranno a formare una antologia, che sarà curata dall’associazione Mondo Fluttuante. Presidente del Premio: Mauro Ferrari, direttore editoriale Segretario e organizzatore: Alessio Orsetti, che è anche segretario dell’associazione.

Sezione A – Poesia singola

1 - Alanno Alanni – Abruzzo

2 - Elia Palesa – Liguria

3 - Cesare Costa – Piemonte

Sezione B- Insieme di poesie

1 - Sergio Rossi – Lombardia

2 - Silvia Sillano – Piemonte

3 - Andrea Ottolia – Piemonte

Sezione D – Poeta tematica ispirata all’opera di Montale

1 - Mattia Lodovico Lombardi – Lombardia

2 - Gaspare Caramello – Liguria/Provenza

3 - Pierluigi Biondi – Lombardia