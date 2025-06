Bordighera, Corpus Domini: modifiche alla viabilità per la Processione

Il Comune di Bordighera informa che, in occasione della Processione religiosa in ricorrenza della solennità del Corpus Domini, domenica 22 Giugno 2025 dalle ore 18.00 alle ore 20.00:

sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in piazza De Amicis (nel parcheggio antistante il Palazzo Garnier); in via Circonvallazione e precisamente da Via Dritta a Via Belvedere; in Via Reg. Margherita in corrispondenza dell’Hotel Lucciola;

sarà istituito il senso unico alternato regolamentato da Agenti di Polizia Locale e la chiusura al transito, ogni qualvolta sarà necessario.

La processione avrà il seguente percorso: piazza del Popolo, piazza Padre Giacomo Viale, via Dritta, Porta Sottana (sosta), via Circonvallazione, via Belvedere, piazza De Amicis (sosta), via Romana, via Regina Margherita (sosta altezza hotel Lucciola), piazza Ruffini.