Rigenergy: la nuova frontiera del benessere muscolo-scheletrico a Vallecrosia

Da settembre 2024, Vallecrosia accoglie una nuova realtà dedicata al benessere e alla cura del corpo: Rigenergy, lo studio di osteopatia cragno sacrale e massaggi fondato da Matteo Mazzaro, professionista con un solido background internazionale.

Dopo aver perfezionato la sua formazione a Malaga, città in cui ha avviato la propria carriera e affinato la pratica professionale, Mazzaro porta la sua esperienza in Italia per offrire trattamenti innovativi basati su una profonda conoscenza della struttura fisica e scheletrica. Con tecniche mirate e un approccio personalizzato, Rigenergy rappresenta un’opportunità per chi cerca equilibrio, sollievo e un miglioramento della propria qualità di vita.

Un punto di riferimento per il benessere tra Imperia e Costa Azzurra

Matteo Mazzaro

Il centro offre un mix di terapie manuali studiate per alleviare tensioni muscolari, correggere disfunzioni posturali e favorire il recupero del benessere corporeo. Grazie alla competenza di Mazzaro, Rigenergy è diventato un polo di riferimento non solo per Vallecrosia, ma per tutta la provincia di Imperia e la splendida Costa Azzurra. Sempre più persone scelgono di affidarsi alle mani esperte di un professionista che unisce esperienza internazionale e visione innovativa per garantire trattamenti personalizzati ed efficaci.

Rigenergy: crescita, esperienza e nuove prospettive per il futuro

Da quando ha aperto le sue porte, Rigenergy ha conquistato la fiducia di molti clienti grazie alla qualità dei trattamenti e all’attenzione verso ogni esigenza. L’approccio mirato e professionale ha permesso a numerosi pazienti di riscoprire il valore di un corpo in equilibrio e in salute. Dopo un primo anno di attività, lo studio continua a crescere, consolidando il proprio ruolo nel settore del benessere e accogliendo chiunque desideri migliorare la propria qualità di vita.

Il centro Rigenergy è situato a Vallecrosia, in Via Colonnello Aprosio 411. Per informazioni è possibile contattare il numero 351-7212954 o inviare una mail a matteo.mz975@gmail.com