Come affittare casa senza rischi e stress: i consigli che devi sapere

Un segno di indipendenza ma anche un primo e importante mattoncino per costruire la propria famiglia. Chi ha la fortuna, poi, di averne più di una, anche a scopo di investimento o per recuperare le spese, decide di metterla in affitto.

Quanto si spende nel Bel Paese per le case in affitto? Quasi 8 miliardi, 7,7 per la precisione, secondo le ultime stime emerse rispetto al 2024 e ai nuovi contratti di locazione firmati durante lo scorso anno. Eppure, secondo l’Istat, circa il 30% delle case tricolore censite resta senza un inquilino.

Il motivo? Non si riesce a trovare il giusto locatario oppure in molti casi sono i proprietari degli immobili che decidono di tenerli sfitti per non correre i tanti rischi che sono legati agli affitti. Un panorama variegato che però può essere decisamente rivoluzionato grazie ai nuovi servizi che oggi sono disponibili che aiutano ad avere inquilini seri e a facilitare la gestione economica.

Se ti stai chiedendo come affittare casa, oggi esistono soluzioni digitali che rendono il processo semplice e sicuro. Tramite le piattaforme online dedicate al mercato delle locazioni, come Zappyrent che nell’ultimo periodo si è distinta in termini di sicurezza, praticità e affidabilità dimostrandosi la soluzione ideale e semplice per mettere in affitto il proprio appartamento.

È uno strumento di ricerca tutto nuovo, sicuro e affidabile, versatile e semplice da utilizzare, accessibile a tutti, attraverso il quale mettere in affitto la propria casa inutilizzata diventa una vera opportunità, in maniera remunerativa e senza correre rischi.

Con costi più bassi di quelli che sono tradizionalmente presenti nel campo dell’intermediazione immobiliare, Zappyrent, offre la possibilità di stabilire una connessione diretta tra chi ha un immobile di proprietà da affittare e chi ha l’esigenza di trovare un appartamento o una stanza da prendere in locazione. Ma c’è di più: la piattaforma si occupa anche in modo diretto ed esclusivo della gestione degli aspetti economici del rapporto così che le parti possono del tutto evitare la parte burocratica dell’accordo.

Ogni proprietario può pubblicare il proprio annuncio di locazione in maniera del tutto gratuita sulla piattaforma. A tutto il resto pensa il team di Zappyrent: non c’è nessuna trattativa da seguire, né appuntamenti da fissare. L’aspetto gestionale ed economico è veramente facilitato: entro 48 ore dal check-in del locatario nell’alloggio, l’importo della prima mensilità di canone viene direttamente accreditato sul conto del proprietario tramite un sistema che regola i pagamenti delle mensilità agile e interamente gestito dal team.























Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.