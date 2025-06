L’Ariston celebra la Festa della Musica: dal 21 al 23 giugno tre giorni di grandi film musicali alla Sala Ritz

In occasione della Festa della Musica che si celebra il 21 giugno e dei vari eventi organizzati nella città di Sanremo per la ricorrenza, il cinema-teatro Ariston propone una speciale rassegna cinematografica che trasformerà la Sala Ritz in un punto di incontro per gli amanti della musica e del cinema. Da sabato 21 a lunedì 23 giugno, tre giornate consecutive dedicate a documentari e film-concerto che raccontano momenti iconici della storia della musica italiana e internazionale. Un’occasione imperdibile per rivivere sul grande schermo le performance e le storie di artisti leggendari, celebrando il potere universale delle sette note proprio nella città della musica.

Il programma della rassegna:

Sabato 21 giugno: “One to One: John e Yoko”

Un documento storico eccezionale che immortala l’iconico concerto di John Lennon e Yoko Ono al Madison Square Garden del 1972. Un potente messaggio di pace e un ritratto intimo di due delle figure più rivoluzionarie del XX secolo.

Orario spettacoli: 17:00 – 19:00 – 21:00

Domenica 22 giugno: “Dallamericaruso. Il concerto perduto”

Un viaggio emozionante dietro le quinte di “Caruso”, uno dei capolavori di Lucio Dalla e della musica italiana nel mondo. Il docufilm, diretto da Walter Veltroni, ne svela la genesi, il significato e l’incredibile impatto globale, raccontando l’uomo e l’artista.

Orario spettacoli: 17:00 – 19:15 – 21:30

Lunedì 23 giugno: “Francesco Guccini: Fra la via Emilia e il West”

L'ultimo, indimenticabile concerto del “maestrone” della canzone d’autore. Un evento cinematografico per rivivere le emozioni di quella serata storica, cantando ancora una volta brani che hanno segnato intere generazioni e che sono parte della nostra cultura.

Orario spettacoli: 17:00 – 19:00 – 21:00

Informazioni e Biglietti

Luogo: Sala Ritz, Cinema-Teatro Ariston, Via Matteotti 212, Sanremo.

Date: 21, 22 e 23 giugno.

Prezzi:

Biglietto intero: 9,00 €

Biglietto ridotto: 7,00 €

Acquisto: I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Ariston e online sul sito ufficiale www.aristonsanremo.com.