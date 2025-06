Ventimiglia, concluso il corso di formazione per soccorritori della Croce Verde Intemelia

Si è ufficialmente concluso oggi, presso la sede della Croce Verde Intemelia, il corso di formazione per nuovi soccorritori, un passo fondamentale per il potenziamento della squadra di forza attiva dell’Associazione. Il programma formativo, durato diversi mesi, ha visto la partecipazione di numerosi aspiranti soccorritori, che hanno affrontato con impegno un percorso teorico e pratico mirato a fornire le competenze essenziali per operare in situazioni di emergenza.

Il corso si è svolto sotto la guida del Direttore Formazione Giovanni Zantedeschi e degli istruttori esperti della Croce Verde Intemelia, con il supporto di personale già operativo nell'ente.

Con la giornata di Sabato 14 giugno 2025 si è chiuso un importante capitolo per i partecipanti, che da questo momento sono pronti a entrare a far parte della squadra attiva dell’Associazione, rafforzando così la capacità di intervento sul territorio al servizio della collettività .



"La formazione continua è il cuore della nostra attività," ha dichiarato il Presidente Davide Pallanca . "Accogliere nuovi volontari ben preparati significa garantire una risposta sempre più efficace alle richieste d’aiuto dei cittadini."

La cerimonia di chiusura si è svolta in un clima di entusiasmo e partecipazione, con la consegna degli attestati e un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa.



Con questo nuovo ingresso di nuove forze e motivate, la Croce Verde Intemelia si conferma ancora una volta un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza e il benessere del territorio.