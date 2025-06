Sanremo: rissa tra stranieri nella notte in piazza Colombo, un giovane ferito è stato portato in ospedale

Una rissa tra stranieri si è consumata nella notte in piazza Colombo a Sanremo. Ancora da ricostruire la dinamica dei fatti, che hanno visto alcuni extracomunitari affrontarsi con dei cocci di bottiglia.

Sul posto è intervenuta la Polizia per sedare gli animi, mentre uno dei partecipanti è stato soccorso dal personale medico del 118 e da un’ambulanza della Croce Rossa di Sanremo, che lo ha portato in ospedale in codice giallo di media gravità.

Indagini sono in corso da parte degli agenti del Commissariato matuziano per chiarire la dinamica dei fatti.