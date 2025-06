Sanremo: doppio intervento del comune, lavori alle porte del parcheggio della stazione e nuovi cestoni a San Martino (Foto)

Doppio intervento del settore lavori pubblici del Comune di Sanremo, negli ultimi giorni. Il primo riguarda un luogo molto dibattuto anche nelle ultime settimane, ovvero la stazione ferroviaria di corso Cavallotti.

Spesso, infatti, i viaggiatori lamentano le condizioni del parcheggio sottostante e il degrado in cui si trova. Palazzo Bellevue è intervenuto per la riparazione delle porte di accesso che, quindi, si presenteranno in modo decisamente migliore.

Il secondo, invece, riguarda la nuova area verde di San Martino, da poco inaugurata. Oltre al resto degli arredi ora sono presenti anche i nuovi cestoni dei rifiuti che, ci si augura, vengano regolarmente utilizzati da chi fruirà della bellissima area.