Ventimiglia: finanziato il progetto la pista ciclopedonale tra il confine con la Francia ed il centro della città

Una pista ciclopedonale tra il confine di Stato con la Francia e il centro di Ventimiglia. E’ questo il progetto ideato ed elaborato dall’Amministrazione comunale frontaliera, che ha ottenuto il finanziamento per quella che il Sindaco Di Muro ha già etichettato come la pista ciclabile più bella d’Europa.

“Un traguardo strategico – dice il primo cittadino - per la mobilità sostenibile e il turismo del nostro territorio transfrontaliero. Ancora una grande soddisfazione per la nostra Amministrazione e per tutta la città che, a testa alta, incassa un altro successo. Ringrazio Regione Liguria con il consigliere delegato Alessio Piana e le direzioni ‘cooperazione territoriale europea’ e ‘sviluppo e tutela del territorio, infrastrutture e trasporti’ per l’attenzione e il sostegno dimostrato verso la nostra città”.

L’investimento sarà di 2 milioni, dei quali 700mila al comune. La pista ciclopedonale tra Francia e Italia, che rientra nel progetto di restyling del piazzale antistante il confine di San Ludovico, arriverà prima fino al museo dei Balzi Rossi, per poi continuare fino a Ventimiglia alta ed al centro cittadino.

“Un progetto – termina Di Muro . per trasformare Ventimiglia in una città veramente internazionale”.