Sanremo: 54enne ubriaco finisce con l'auto contro un muro in corso Inglesi, denunciato dalla Polizia Municipale

Un uomo di 54 anni è stato denunciato dalla Polizia Municipale di Sanremo, dopo un incidente provocato mentre era in stato di ebrezza.

L’uomo, al volante della sua auto, aveva provocato un incidente in corso Inglesi dove il 54enne ha perso il controllo dell’auto, urtando il muro di un edificio. Visto che era in chiaro stato di ebbrezza alcolica e sottoposto ad etilometro, ha riportato un risultato di 2,30 g/l. E’ stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza e il veicolo sequestrato per la successiva confisca.

I controlli finalizzati a reprimere e prevenire comportamenti di questo genere verranno intensificati durante la stagione estiva.