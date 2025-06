Bordighera: stop alla posa della fibra ottica fino a quando le aziende non ripristineranno gli asfalti della città

Il Comune di Bordighera non rilascerà nuove autorizzazioni per la posa di fibra ottica e sospenderà anche quelle appena rilasciate fino a che le ditte responsabili non eseguiranno i lavori di ripristino del manto stradale in modo ottimale e comunque come richiesto dal Regolamento dei Ripristini.

La decisione dell’Amministrazione è giunta dopo una valutazione congiunta con l’Ufficio Tecnico comunale e alla luce delle modalità non soddisfacenti con cui vengono compiuti i cantieri che dovrebbero riportare la pavimentazione delle vie alle condizioni precedenti la posa della fibra.

Questo con l’obiettivo di garantire sicurezza e decoro nonché preservare gli investimenti compiuti con il piano asfalti portato avanti in questi anni dall’Amministrazione Ingenito.