Bordighera: domani in via Vittorio Emanuele un gazebo di Fratelli d'Italia, al pomeriggio riunione del nuovo circolo

Domani, dalle 9 alle 13, in via Vittorio Emanuele II, davanti ai giardini del Palazzo del Parco a Bordighera, sarà presente il gazebo di Fratelli d’Italia, segnando il primo appuntamento organizzato dal nuovo coordinamento cittadino guidato da Veronica Albanese.

Durante l’incontro, in continuità con l’iniziativa svolta due settimane fa a Sanremo, verranno illustrati i contenuti della proposta di Fratelli d’Italia sul tema dell’immigrazione. In particolare, si vuole evidenziare la richiesta avanzata da Fratelli d’Italia per modificare l’opuscolo informativo consegnato ai richiedenti asilo al momento dello sbarco su suolo Italiano. La proposta mira a integrare, accanto ai numerosi diritti già elencati, anche un’indicazione chiara ed efficace dei doveri civici e giuridici che ogni cittadino è tenuto a rispettare.

Il gazebo rappresenta il primo di una serie di appuntamenti che la coordinatrice Veronica Albanese intende organizzare nei prossimi mesi, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia a Bordighera e favorire una maggiore partecipazione della cittadinanza alla vita politica locale. Nel pomeriggio, presso la sala riunioni dell’hotel Parigi sul lungo mare Argentina, alle 17 seguirà la prima riunione del direttivo del nuovo circolo, alla quale prenderanno parte anche il coordinatore provinciale Sen. Gianni Berrino.