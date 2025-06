Anche gli esponenti della nostra provincia lunedì prossimo ad Albenga per l'iniziativa 'Coltiviamo l'Italia' di FdI

Continua il viaggio per l'Italia dell'iniziativa ‘Coltiviamo l’Italia’, organizzata dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera in collaborazione con il Dipartimento Agricoltura del partito. Tappa il 16 giugno alle 18, ad Albenga, nella sala dell'Auditorium San Carlo.

Numerosi e qualificati gli interventi previsti, a cominciare dal responsabile regionale del Dipartimento Agricoltura di FdI Graziano Pedante, Claudio Cavallo coordinatore Savonese del partito, il coordinatore regionale deputato Matteo Rosso, il senatore Gianni Berrino ed il responsabile del Dipartimento Agricoltura del partito, il deputato Aldo Mattia. Nel corso dell'incontro si farà il punto sui provvedimenti del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e del Governo Meloni, a sostegno dell’agricoltura negli ultimi due anni e mezzo.

“Fondamentale rimane la centralità dell’agricoltura nel preservare il legame millenario tra terra, popolazione, allevamento e cibo, così come la necessità di proteggere le eccellenze enogastronomiche italiane, veri patrimoni culturali e fondamentali presidi territoriali – evidenzia Mattia - un legame che l’Italia continua a solidificare, come dimostrato anche da recenti ricerche. I dati Istat, certificano un traguardo storico per l’agricoltura italiana: l’Italia si posiziona al vertice dell’UE27 per valore aggiunto agricolo, superando Francia e Germania, con un incremento del +9,0% nel 2024, pari a 42,4 miliardi di euro”.