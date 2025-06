E’ pubblicato sul sito di Amaie l'avviso integrale di vendita per asta pubblica di un immobile in Strada mulattiera San Romolo 18 a Sanremo. L’avviso è inoltre pubblicato per estratto all’Albo Pretorio del Comune di Sanremo. Il lotto 1 è pari a 182.000 euro.

Le offerte dovranno essere presentate, secondo le modalità contenute nell’avviso suddetto, entro e non oltre le 12 del 7 luglio prossimo. Apertura alle 14 del 7 luglio presso la sede di Amaie in via Armea 96 a Sanremo.