Confesercenti Imperia lancia lo Sportello GEN Green Energy: assistenza completa per l'energia

Nasce un nuovo servizio a favore dei soci e delle imprese di Confesercenti Imperia: GEN Green Energy un nuovo point dedicato alle imprese. Lo sportello è stato creato per offrire tutto il supporto e la consulenza specializzata per poter migliorare le perfomance delle strutture in ambito energetico. Le nuove opportunità e la crescente esigenza delle imprese di orientarsi in un mercato sempre più complesso, caratterizzato da fluttuazioni dei costi e normative in continua evoluzione, ci hanno spinto a creare un piccolo laboratorio.

GEN di Confesercenti si propone come un punto di riferimento strategico per tutte le aziende, grandi e piccole, che desiderano ottimizzare i consumi, ridurre i costi energetici e accedere a incentivi e agevolazioni anche nell’ambito del Piano di Transizione 5.0 (TR5.0). "Sappiamo quanto il settore energetico sia cruciale e, al tempo stesso, fonte di incertezze per i nostri imprenditori," dichiara Ino Bonello - Presidente provinciale. Con GEN vogliamo offrire una risposta concreta alle loro esigenze, garantendo un'assistenza completa e un servizio 'chiavi in mano'. Il nostro obiettivo è permettere agli imprenditori di concentrarsi sul proprio core business, sapendo di poter contare , per tutte le questioni energetiche, su un supporto esperto e affidabile".

Lo sportello si avvale di un pool di tecnici specializzati nel settore energetico (ingegneri, architetti, termotecnici e geometri) e consulenti in ambito fiscale, pronti a fornire una consulenza a 360 gradi. Con il nostro supporto si potrà usufruire di vantaggi fiscali con una deduzione fino al 145% dell’investimento come previsto dal suddetto TR 5.0, con istruttorie seguite e predisposte dai nostri professionisti. “Gli obiettivi del nuovo servizio sono diversi : risparmio energetico - aggiunge Sergio Scibilia, segretario provinciale - indipendenza energetica, la possibilità di ridare una nuova immagine aziendale dotata di tecnologie innovative e di notevole risparmio energetico, liberando importanti risorse economiche da reinvestire nelle aziende, realizzare nuove strutture nel rispetto e nella tutela dell’ambiente, grazie a tecnologie innovative basate anche su Intelligenza Artificiale. Ricordo inoltre che le agevolazioni come il TR 5.0 sono soggette a scadenza con una dotazione economica limitata da un plafond dedicato da fondi del PNRR.”

Questi sono i fondamenti del “GEN Green Energy “ per offrire una vera opportunità di successo energetico che può essere pianificato con i nostri consulenti. Tra le attività che lo GEN offrirà figurano:

· Analisi dei consumi e ottimizzazione delle forniture: diagnosi energetica per identificare le migliori tariffe e le soluzioni più efficienti.

· Supporto nell'accesso a bandi e incentivi: cogliere le opportunità offerte da normative nazionali ed europee in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili.

· Consulenza su impianti e tecnologie: per guidare le imprese verso soluzioni innovative e sostenibili con sopralluoghi tecnici di cui il primo gratuito.

· Assistenza fiscale e burocratica: per gestire al meglio gli adempimenti legati al settore energetico.

GEN Green Energy rappresenta un impegno concreto di Confesercenti nel fornire strumenti innovativi e servizi di valore aggiunto al mondo imprenditoriale, rafforzando il ruolo dell'associazione di categoria come partner strategico per lo sviluppo delle imprese. Per maggiori informazioni e per fissare un appuntamento, gli associati o gli interessati possono contattare gli uffici di Confesercenti Imperia o visitare il sito web: confesercenti.imperia@catliguria.it o 0183 720040.