La gattina Pina da 16 vive in strada: ora cerca una casa e un po' di amore umano

La gattina Pina (nella foto) ha 16 anni, ma solo adesso ha scoperto cosa vuol dire sentirsi al sicuro. Per tutta la vita ha avuto come casa la strada. Eppure, con una dolcezza disarmante, non ha mai perso la fiducia.

Ora che ha assaporato per la prima volta la serenità: coccole a tutte le ore, posti morbidi dove acciambellarsi, carezze che scaldano più di un raggio di sole, cerca una persona speciale, pronta ad aprire il cuore… e la casa.

Ha 16 anni, un po’ acciaccata ma in fase di guarigione, testata Fiv/Felv negativa. È dolcissima, abituata al contatto umano, una gattina che chiede solo pace. Per informazioni 328 0381698.