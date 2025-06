Ai Martedì Letterari di Sanremo Luca Catalano racconta “Lumumba, eroe africano”: storia, memoria e impegno civile

Si è tenuto oggi pomeriggio, presso il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, un nuovo appuntamento dei Martedì Letterari, la rassegna culturale curata da Marzia Taruffi. Protagonista dell’incontro è stato Luca Catalano, africanista, operatore umanitario e autore originario di Vallecrosia, che ha presentato il graphic novel “Lumumba. Eroe africano”, realizzato insieme a Michele De Sanctis per Becco Giallo editore. Con lui è intervenuto anche Don Rito, presidente dell’associazione Angeli di Pace.

Attraverso una narrazione intensa, fondata su lettere, poesie e discorsi originali, l’opera ripercorre la vita e il pensiero di Patrice Lumumba, figura centrale nel processo di decolonizzazione del Congo, divenuto simbolo delle lotte di liberazione africane. Arrestato, torturato e ucciso il 17 gennaio 1961 in una prigione di Lubumbashi, Lumumba è ritratto come un uomo consapevole del destino che lo attende, ma fiero della sua battaglia per l’indipendenza e della dignità con cui ha affrontato l’oppressione.

“Un giorno la storia si esprimerà – si legge nell’opera – anche se non sarà la storia insegnata a Bruxelles, a Parigi o alle Nazioni Unite, ma quella insegnata nei paesi liberati dal colonialismo e dai suoi fantocci”. Ed è proprio questa prospettiva, non eurocentrica ma restituita attraverso lo sguardo di chi ha vissuto sulla propria pelle le ferite dell’imperialismo, a rendere il racconto potente e necessario.

Nel corso dell’incontro, Catalano ha condiviso con il pubblico riflessioni e aneddoti legati al suo lavoro in Africa e all’urgenza di restituire memoria storica a figure come Lumumba, troppo spesso dimenticate nei manuali ufficiali. L’intervento di Don Rito ha invece offerto un ulteriore spunto di riflessione sul valore della pace e della giustizia sociale nei contesti post-coloniali.

La biografia a fumetti di Lumumba si inserisce così in un percorso di divulgazione impegnata e accessibile, che rende la storia viva e attuale, soprattutto per le nuove generazioni. Un’opera che unisce rigore documentale e sensibilità narrativa, dando voce a uno dei protagonisti più lucidi e tragici della storia africana del Novecento.