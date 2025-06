Sanremo: approvate le pratiche per la pedonalizzazione e regolamentazione di piazza Nota e piazza Cassini

Oggi la giunta comunale ha approvato due pratiche per istituire nuove zone pedonali sperimentali e i relativi sistemi di controllo degli accessi. La prima riguarda piazza Nota e piazza Cassini dove, in via sperimentale, sarà istituita un’area pedonale, controllata dal varco all’intersezione con la galleria Francia. L’accesso sarà consentito, dalle ore 04:00 alle 10:30, solo per operazioni di carico e scarico. Nelle restanti fasce orarie sarà attivo un controllo elettronico per l’accertamento delle eventuali violazioni al Codice della Strada.

Saranno previste particolari autorizzazioni al transito, da parte degli uffici comunali (Servizio Viabilità e Manutenzioni), che potranno essere rilasciate per comprovate motivazioni (manutenzioni urgenti, lavori edili, traslochi, ecc). L’operazione porterà ad un miglioramento estetico e funzionale di piazza Nota e piazza Cassini. I 18 stalli per motocicli saranno spostati nella vicina via San Francesco. Saranno inoltre ricollocati 2 stalli per parcheggio invalidi e sarà creata un’area di manovra in corrispondenza dell’imbocco della galleria Francia. La seconda pratica riguarda l’attivazione dei portali di controllo in alcune zone dove è già presente l’area pedonale. Si tratta di via Romolo Moreno, dove il controllo degli accessi per carico e scarico avverrà all’intersezione con via Dante Alighieri, e via Palma con il varco collocati all’intersezione con strada Rocca.

I progetti sono stati seguiti dagli assessori Massimo Donzella (Lavori Pubblici) ed Enza Dedali (Centri Storici). “Tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale abbiamo posto il miglioramento della qualità di vita del centro e del centro storico, anche attraverso la riduzione degli effetti della circolazione veicolare nelle aree pedonali mediante il controllo elettronico degli accessi e il contrasto al parcheggio irregolare. Il nostro centro storico e le sue aree attigue sono al centro di un ampio progetto di riqualificazione generale (Pinqua) che ne migliorerà l’aspetto estetico e funzionale”, dichiarano gli amministratori.