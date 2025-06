Birra artigianale, musica e teatro animeranno Camporosso a giugno (Foto)

Birra artigianale, musica e teatro. Tanti eventi animeranno Camporosso a giugno.

"Siamo pronti col nostro calendario estivo 'Camporosso 2025' che a breve verrà pubblicato per esteso sui social, sui siti ufficiali e diffuso ovviamente anche su carta stampata. Oggi lanciamo in anteprima gli eventi di giugno per evidenziare già da subito gli appuntamenti irrinunciabili" - fa sapere l'assessore Rosella Gastaldo - "Iniziamo con un evento dal nome fortemente evocativo: 'La' c'è birra' che ci auguriamo possa diventare un incontro di tipo annuale. Si tratta della prima festa della birra artigianale a Camporosso e si terrà il 13 e il 14 giugno nelle nostre suggestive terrazze del centro Falcone. È un evento patrocinato dal comune di Camporosso e organizzato su iniziativa dell'associazione Aceb - Associazione Culturale Eventi Benefici. In degustazione troveremo prodotti d'eccellenza, hanno, infatti, aderito quattro birrifici con oltre venti tipologie di birra artigianale alla spina e ristoratori tipici di vario genere. Non mancherà neanche l'intrattenimento di musica live con FunkhubK Band e Erbagrama e Dj set con Ale Dj".

"Si passerà poi al 21 giugno con la prima delle nostre rappresentazioni teatrali all'aperto, ovviamente sul lungomare De Andre', dal titolo suggestivo: 'Alla ricerca del sacro Graal', un misto tra storia e mistero. Un evento da non perdere. Cosi come non si può mancare alla ormai consueta Festa della musica 2025, in calendario la sera del 21 giugno, che sarà sviluppata sul tutto il territorio compreso il nostro centro storico" - svela l'assessore - "Segnalo, per concludere il mese di giugno, la data del 29, sul lungomare Marconi, che inaugura la rassegna musicale 'Onde Sonore 2025', che si svilupperà anche lungo tutto luglio e tutto agosto e che vedrà eventi musicali di ogni genere, nelle piazze e nei punti più accoglienti della nostra bellissima città".