Prosciutto Cotto e Sanremo: un connubio di pura raffinatezza

La "Città dei Fiori" evoca da sempre immagini di bellezza ed eleganza, che si specchiano nel celebre Festival della Canzone Italiana e si mescolano nella dolce brezza marina che avvolge la località. Ma cosa succede quando a questo scenario di raffinata bellezza si unisce un prodotto simbolo della gastronomia italiana come il prosciutto cotto?

Il risultato è un connubio inaspettato ma perfettamente armonioso di delicatezza ed eleganza gustativa, dove la semplicità del salume si sposa con la ricercatezza del lussureggiante contesto ligure.

Il prosciutto cotto, con la sua delicatezza e il suo sapore dolce e leggermente sapido, può inserirsi con naturalezza nelle tradizioni culinarie sanremesi, offrendo un tocco di versatilità e gusto in diverse tipologie di preparazioni.

Un tocco di Sanremo nel prosciutto cotto

Le fette vellutate di prosciutto cotto possono arricchire taglieri di salumi e formaggi locali negli aperitivi, specialmente se accompagnate dalle tipiche olive taggiasche e dalla deliziosa focaccia ligure. Un involtino di prosciutto cotto ripieno di formaggio fresco e erbe aromatiche potrebbe essere un elegante antipasto, seppur non si tratti di una proposta originale.

Pur essendo la cucina sanremese prevalentemente marittima, questo salume può trovare spazio in rivisitazioni di piatti classici e dare delle sfumature inaspettatamente soddisfacenti ad alcune preparazioni.

Si potrebbe pensare a torte salate con verdure di stagione e prosciutto cotto, o utilizzarlo come ripieno delicato per ravioli fatti in casa. In contesti più sofisticati, come quello che si respira durante il Festival, il prosciutto cotto può essere utilizzato per creare finger food eleganti e saporiti, composti da frutta fresca come melone o fichi, o in piccole tartine con creme leggere a base di formaggio fresco.

Il prosciutto cotto a Sanremo: come gustarlo

Che si tratti di un aperitivo veloce, di un pranzo leggero o di un ingrediente per una cena più elaborata, il prosciutto cotto si presta a diverse occasioni e si conferma versatilissimo anche incastonato nelle tradizioni sanremesi.

Durante il periodo del Festival, non è raro trovare iniziative che vedono protagonisti i prodotti gastronomici italiani, incluso il prosciutto cotto, in degustazioni o abbinamenti speciali. La sua universalità lo rende un ospite gradito sulle tavole sanremesi, portando un tocco di familiarità e gusto in un contesto noto per la sua eleganza.

Il prosciutto cotto nel contesto sanremese riflette una reale possibilità di integrazione culinaria, certamente inusuale ma non per questo impossibile. La delicatezza del prosciutto cotto, infatti, ben si sposa con l'atmosfera raffinata di Sanremo, offrendo un'esperienza di gusto che sa di semplicità ma allo stesso tempo di eccellenza italiana.

Si tratta, quindi, di un connubio, in definitiva, di autentica raffinatezza che può sorprendere e regalare grandi soddisfazioni, specialmente se si opta per scelte particolari e varianti aromatizzate.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.