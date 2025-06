Sanremo: scontro auto-moto sull'Aurelia a Capo Nero, centauro al Pronto Soccorso del 'Borea' (Foto)

Un'automobile e una motocicletta si sono scontrate questa mattina in corso Marconi, all'altezza di Capo Nero. Ad avere la peggio il centauro che, caduto in seguito all'impatto ha riportato la rottura di un polso e alcune escoriazioni, rendendo quindi necessario l'intervento dell'ambulanza.

Sul posto, oltre al mezzo di soccorso di Matuzia emergenza, anche i vigili urbani di Sanremo, che hanno monitorato lo scorrimento del traffico fino al termine delle operazioni di soccorso. L'uomo, sulla quarantina, è stato trasportato al pronto soccorso ma, a quanto traspare, oltre alle lesioni riportate non dovrebbe aver subito fortunatamente altri danni.

Le forze dell'ordine sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente: secondo una prima tesi, l'automobile stava svoltando per effettuare un parcheggio quando la moto, sopraggiungendo dalla direzione opposta, si sarebbe andata a scontrare con la portiera dell'auto (che ha infatti riportato alcuni danni, come la quasi distruzione dello specchietto retrovisore). Da verificare se il motoveicolo stesse eseguendo una manovra di sorpasso e, nel caso, se questo fosse conforme alle norme stradali.