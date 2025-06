Corso di qualificazione professionale ‘Manutentore del verde’: aperte le iscrizioni alla Confartigianato

Sono aperte le iscrizioni al corso “Manutentore del Verde”, percorso formativo riconosciuto da ALFA Liguria – Sede Territoriale di Imperia con Decreto del Dirigente n. 879 del 15 aprile 2025. Il corso è organizzato da SIGNUM Società Cooperativa Consortile a r.l.. Il percorso formativo consente di ottenere l’attestato di qualificazione richiesto per svolgere, a norma di legge, l’attività di manutenzione del verde. Tale qualifica è necessaria per imprese che operano nel settore della costruzione, sistemazione e manutenzione di spazi verdi, sia pubblici che privati, affidati a terzi.

Il manutentore del verde è in grado di:

· allestire, sistemare, curare e mantenere aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici o privati;

· predisporre il terreno, effettuare la messa a dimora delle piante e seguire la realizzazione e gestione dell’impianto;

· applicare corrette tecniche colturali e fitosanitarie;

· eseguire manutenzioni ordinarie e straordinarie su piante e aree verdi;

· effettuare potature su specie ornamentali secondo le “Linee guida per la gestione del verde urbano” (MATTM, 2017);

· eseguire interventi di difesa fitosanitaria nel rispetto delle normative vigenti;

· gestire in modo corretto il recupero e lo smaltimento di sfalci e potature;

· utilizzare in modo appropriato macchinari e attrezzature specifiche per il settore.

Durata e modalità

· 180 ore complessive: 120 di teoria (50% in FAD su piattaforma ZOOM), 60 di esercitazioni pratiche

· Sedi: Confartigianato Imperia (Corso Nazario Sauro 36), CREA Orticoltura e Florovivaismo (Corso Inglesi 508), aree verdi del Comune di Sanremo

Calendario

· I edizione: luglio – settembre 2025

· II edizione: ottobre – dicembre 2025

(avvio subordinato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti)

Requisiti di accesso

· Diploma di scuola secondaria di primo grado

· Età minima: 18 anni (o qualifica triennale per minorenni)

· Conoscenza della lingua italiana (verificata tramite test)

· Per titoli esteri: dichiarazione di valore o documento equivalente

Iscrizioni

Le domande si raccolgono presso Confartigianato Imperia, Corso Nazario Sauro 36 – Sanremo. Per informazioni e adesioni 389.9588821 o l'email giovannini@confartigianatoimperia.it . Costi: Quota individuale: € 950. Al termine del corso, previo superamento dell’esame finale e frequenza minima dell’80%, sarà rilasciato l’attestato di “Manutentore del Verde” valido ai sensi della Legge 154/2016, art. 12.