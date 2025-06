A Bordighera concerti della Sinfonica di Vallecrosia: il Maestro Dal Prà interviene dopo la discussione in Consiglio comunale

“In occasione dell'ultimo Consiglio comunale del Comune di Bordighera, alcuni esponenti della minoranza hanno espresso parole di apprezzamento nei miei confronti e nei confronti dell'ex Orchestra Sinfonica di Bordighera, che avevo fondato 12 anni fa. Desidero ringraziare chi si è interessato alla questione, ma mi sento in dovere di sottolineare alcune omissioni emerse durante la seduta del consiglio”.

Sono le parole del Maestro Massimo Dal Prà, intervenuto dopo l’assise della settimana scorsa e relativo all’intervento dell'Assessorato alla Cultura che aveva informato della mancata conferma dei concerti estivi ipotizzati. “La decisione è stata motivata – prosegue Dal Prà - unicamente come conseguenza del cambio dell'associazione che si occupava della ex Orchestra Sinfonica di Bordighera. Nessuna menzione, nemmeno minima, era stata fatta riguardo a costi eccessivi. L'associazione che si è occupata della parte burocratica ed amministrativa finora non possedeva alcuni requisiti ritenuti essenziali dal Comune. Per questo motivo, abbiamo deciso di appoggiarci a un'altra associazione, con sede a Vallecrosia, che invece li possiede”.

“La somma richiesta per i concerti estivi – va avanti - era stata all’incirca la stessa che il comune ci aveva assegnato fino a due anni fa, salvo poi ridurla drasticamente in modo unilaterale, nonostante le nostre lamentele. Inoltre, per questi concerti estivi, il comune ci aveva anche chiesto di coinvolgere solisti famosi, con diverse proposte, cosa che è stata fatta e che ovviamente ha determinato un piccolo aumento del contributo richiesto. La critica che è stata rivolta all'orchestra è stata quella di essere fuori dal tempo, proponendo solo programmi di musica classica che sarebbero stati non troppo graditi al pubblico di Bordighera. Per questo motivo sono stato sorpreso nel notare che nella prossima stagione estiva della città sono previsti ben sei concerti sinfonici, segno che ora anche la musica classica può essere apprezzata dal pubblico e proposta anche da associazioni al di fuori del comune di Bordighera”.