Ventimiglia, incidente stradale in corso Genova: traffico in tilt (Foto)

Mobilitazione di soccorsi per un incidente stradale, verificatosi nella mattinata odierna in corso Genova a Ventimiglia, che sembra aver coinvolto un pedone e una moto.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale e la Croce Verde Intemelia che ha trasportato un ferito, il pedone investito, al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo.

Non si conosce ancora la dinamica esatta dell'incidente, al vaglio della polizia locale intervenuta anche per veicolare il traffico visto che a causa dell'accaduto sull'Aurelia si sono create lunghe code in entrambe le direzioni.