'YouPol' l’App per smartphone, tablet e computer che mette in contatto i cittadini con la Polizia di Stato

L’applicazione YouPol, per smartphone, tablet e computer, rappresenta uno strumento pratico ed immediato di comunicazione fra cittadini e Polizia di Stato, per prevenire e contrastare il bullismo, lo spaccio di sostanze stupefacenti ed episodi di violenza domestica. L’App consente l’accesso con registrazione utente o in forma anonima e l’invio di messaggi e immagini direttamente alla centrale operativa della Questura di riferimento.

E' possibile scegliere anche la lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo nonché l’interfaccia per non udenti. Fra i punti di forza dell'applicazione vi è la possibilità di proteggere la propria identità, infatti l'utente può scegliere di inviare segnalazioni su episodi di criminalità dei quali è stato spettatore o vittima anche in forma del tutto anonima.

L’applicazione Youpol, tuttavia, non sostituisce il numero di emergenza NUE 112 (uno uno due), ma rappresenta una modalità “smart” di contatto con la Polizia di Stato.