Ennesimo atto vandalico, ignoti danneggiano l'ascensore che collega Ventimiglia al centro storico

Vandalizzato l'ascensore di Ventimiglia, che offre il collegamento fra la galleria degli Scoglietti, che si estende da piazza della Costituente fino al porto di Marina San Giuseppe, e il centro storico, sbucando in piazza dei Balestrieri. E' successo questa mattina.

L'ascensore, che si era bloccato a causa dei calci realizzati da ignoti sulla porta, è stato immediatamente riparato da Cala del Forte, società concessionaria del porto turistico, e così è tornato subito in funzione affinché possa continuare ad essere utilizzato sia dai cittadini che dai turisti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

E', però, l'ennesimo atto vandalico verso l'ascensore che collega il porto di Cala del Forte a Ventimiglia Alta. Nell'ultimo periodo diversi sono stati i danni provocati da ignoti e gli interventi di manutenzione straordinaria per ripararlo. Sono in corso delle indagini per risalire, anche grazie alle immagini della videosorveglianza, ai responsabili. Inoltre, si stanno valutando ulteriori provvedimenti per impedire che simili episodi possano verificarsi ulteriormente, visto che già in passato, a causa dei danni arrecati, l'ascensore era stato chiuso al pubblico.