Domani a palazzo Roverizio primo concerto dello studio 'Sanremo Musica 2000'

Domani alle 14 primo concerto dello Studio Sanremo Musica 2000 presso palazzo Roverizio.



Sanremo Musica 2000 festeggia 25 anni con i concerti di fine anno: un traguardo tra note ed emozioni.

Lo Studio Sanremo Musica 2000 celebra quest’anno un traguardo speciale: 25 anni di attività nel cuore della città dei fiori. Nato nel 2000, lo storico centro di formazione musicale ha contribuito a far crescere generazioni di giovani artisti, diventando un punto di riferimento per chi vive la musica come passione, percorso educativo o professione.

Per festeggiare questo importante anniversario, la Sanremo Musica 2000, ha organizzato tre di concerti di fine anno e altri eventi musicali all’riapertura dei corsi in ottobre.

"In 25 anni abbiamo visto passare centinaia di allievi – molti dei quali oggi sono musicisti, insegnanti o semplicemente persone che continuano ad amare la musica”, racconta la prof. Erica Martini direttore dello studio Sanremo Musica 2000 . “Questo anniversario non è un punto d’arrivo, ma un nuovo inizio”.

Con lo sguardo rivolto al futuro, Sanremo Musica 2000 continua a proporre corsi per tutte le età e ad organizzare eventi in cui la musica è protagonista. Perché, come dimostrano questi 25 anni, la passione non ha età — e il palco, a Sanremo, non è mai vuoto.



Prossimi appuntamenti:

Sabato 14 Giugno ore 21

Domenica 15 Giugno ore 21

presso Palazzo Roverizio.