Sanremo: situazione di grave pericolo in via Dante Alighieri, un residente chiede un urgente intervento al Comune

Segnalazione di pericolo, da oltre due anni, in Via Dante Alighieri, nel tratto compreso tra il Santuario di Madonna della Costa e l’incrocio con via Margotti. Dopo il rifacimento del manto stradale, infatti, non è mai stata ripristinata la segnaletica orizzontale, in particolare la linea di mezzeria, circostanza che rende la circolazione stradale pericolosa, specie per pedoni e residenti della zona.

Il problema è stato segnalato per la prima volta all’URP il 19 marzo 2024 da un residente della zona. Quindi è arrivata quella di Andrea, che oggi torna a parlarne scrivendo anche al Sindaco. “Il 19 novembre scorso – dice – il settore viabilità mi ha risposto che i lavori sarebbero stati affidati a breve. Il 13 dicembre ho inviato una PEC alla Prefettura di Imperia e, per conoscenza, al Comune. Il data 13 gennaio ho nuovamente contattato l’URP per riferire che il 10 gennaio alle 17:55 sono stato investito da un’autovettura mentre camminavo a bordo strada. Sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e sono stato trasportato al Pronto Soccorso”.

“Il tratto interessato – termina Andrea - è privo di marciapiedi e frequentato da numerosi anziani, alcuni dei quali con mobilità ridotta. In un raggio di 500 metri si contano almeno una decina di residenti abituali che percorrono quotidianamente quel tratto a piedi. La presenza della linea di mezzeria, oltre a essere obbligatoria, è fondamentale perché delimita visivamente gli spazi di percorrenza, contribuendo a una guida più ordinata e sicura, specialmente in tratti stretti o con scarsa illuminazione. La sua assenza genera confusione tra i veicoli e aumenta il rischio di incidenti. Non mi si può dire di non aver avuto pazienza e di non aver usato gli strumenti adeguati, in un ottica di confronto civile. Alla luce di quanto sopra, chiedo con urgenza che venga disposta la realizzazione della segnaletica orizzontale mancante, al fine di ripristinare condizioni minime di sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale”.