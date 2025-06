Aggressione omofobica a Sanremo, Antei (M.I.A. Arcigay Imperia): "Episodio inaccettabile, il Comune prenda una posizione netta e pubblica"

Aggressione sul lungomare Italo Calvino a Sanremo. E' successo ieri, venerdì 6 giugno, intorno alle 21, nei pressi del parco dei cani. Il vicepresidente di M.I.A. Arcigay Imperia, Gianfranco Testa, e il suo compagno sono stati vittime di una vile aggressione omofobica.

Tre individui, in visibile stato di ebbrezza, hanno insultato la coppia con epiteti espliciti e offensivi, per poi tentare di aggredirli, costringendoli alla fuga. Fortunatamente, i due sono riusciti a mettersi in salvo senza conseguenze fisiche ma l’episodio resta grave e inaccettabile. "Come presidente dell’associazione, denuncio pubblicamente il clima di crescente ostilità verso le persone LGBT+, anche nella città dei fiori" - afferma Marco Antei, presidente M.I.A. Arcigay Imperia - "Chiediamo con forza una legge nazionale contro l’omolesbobitransfobia, che riconosca e punisca questi comportamenti con chiarezza e fermezza e chiediamo che la politica, a tutti i livelli, smetta di tergiversare".

"Serve un serio investimento educativo, a partire dalle scuole, con percorsi strutturati di educazione all’affettività e al rispetto delle differenze, che comprendano anche l’omoaffettività come dimensione normale e legittima dell’essere umano" - sottolinea - "Esprimiamo, inoltre, preoccupazione per la reazione delle forze dell’ordine che, stando a quanto riferito, avrebbero sottovalutato la gravità dei fatti. Se confermato, questo atteggiamento è sintomo di un problema culturale che va affrontato anche a livello istituzionale".

"Chiediamo infine al comune di Sanremo, che più volte ci ha mostrato la sua vicinanza, e al Sindaco in prima persona, una presa di posizione netta e pubblica, che condanni senza ambiguità quanto accaduto e si impegni concretamente per la prevenzione di episodi simili" - dichiara - "Quanto accaduto non è una 'bravata'. È un’aggressione motivata dall’odio, dall'invidia e dall'ignoranza e noi non abbiamo alcuna intenzione di far finta di niente".

"Abbiamo avuto un contatto diretto con la Polizia - conclude Marco Antei - che ci ha confermato di essere intervenuta prontamente: immediatamente dopo la segnalazione dell’aggressione, sono state inviate delle volanti sul posto. Purtroppo, all’arrivo degli agenti, gli aggressori si erano già allontanati e non è stato possibile rintracciarli sul momento. Ribadiamo con forza quanto già espresso: la nostra vicinanza incrollabile a Gianfranco Testa, vittima di un atto vile e inaccettabile, e la nostra determinazione a combattere ogni forma di violenza e discriminazione. Allo stesso tempo, desideriamo sottolineare la solida intesa e la collaborazione positiva che da tempo esiste tra la nostra associazione e le forze dell’ordine, che anche in questo caso hanno mostrato tempestività e attenzione. Continueremo a vigilare, a denunciare e a costruire insieme una società più giusta e sicura per tutte e tutti".