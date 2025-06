Ricorso Sclavi: L'Argentina Arma Ringrazia l'Avvocato Massacano

Grazie all'avvocato Simone Massacano, la società sportiva Argentina Arma può finalmente tirare un sospiro di sollievo e guardare al futuro con serenità. Il presidente del club, Luigi Barisciani, ha espresso la sua profonda gratitudine al legale, specializzato in Diritto Amministrativo e Civile, per aver seguito tutta la vicenda con professionalità nei ricorsi presentati al TAR di Genova e successivamente al Consiglio di Stato di Roma. Si è aperto ora un nuovo capitolo per il futuro del campo sportivo Ezio Sclavi di Levà.



All'inizio di maggio, è stata finalmente firmata la convenzione presso gli uffici del Comune di Taggia, che affida la gestione dell'impianto sportivo all'Argentina Arma e alla Polisportiva dei Fiori fino al 31 dicembre 2027, con la possibilità di un'estensione per altri 18 mesi. Questo accordo, tanto atteso, porta chiarezza dopo una complessa vicenda legale.



La disputa, incentrata sulla delicata questione di un mancato accordo RTI, si è risolta favorevolmente per l'Argentina Arma. Le argomentazioni dell'avvocato Massacano nonostante non siano state pienamente riconosciute dagli organi giudiziari hanno poi trovato conferma negli avvenimenti successivi con la rinuncia della Sanremese e Taggia Calcio.



"Con questo ringraziamento pubblico - ha spiegato Barisciani - la società vuole sottolineare non solo l'esito positivo delle controversie, ma anche la professionalità e la determinazione con cui l'avvocato Massacano ha gestito l'intera procedura. Questo successo assicura ora stabilità e serenità all'Argentina Arma, permettendo al club di concentrarsi pienamente sul futuro del campo sportivo Sclavi".