Come avviene il primo incontro con un Psicologo: cosa aspettarsi e come affrontarlo con serenità

Avvicinarsi a un percorso psicologico è una decisione importante. Molte persone, prima di iniziare, si chiedono come avviene il primo incontro con un psicologo e cosa aspettarsi da questa prima esperienza. In questo articolo troverai tutte le informazioni utili per affrontare il primo colloquio con consapevolezza e senza timori, scoprendo quanto può essere semplice iniziare a prendersi cura del proprio benessere emotivo.

Il primo colloquio psicologico: a cosa serve

Il primo incontro con lo psicologo è un momento fondamentale, che ha l’obiettivo di instaurare una prima connessione tra il professionista e la persona che chiede aiuto. Non si tratta di una seduta terapeutica nel senso classico, ma di un’occasione per conoscersi, condividere le proprie difficoltà e chiarire aspettative e obiettivi.

Durante questo primo appuntamento, lo psicologo raccoglie informazioni utili per comprendere il contesto del disagio o della richiesta. Allo stesso tempo, chi si rivolge al professionista può valutare se si sente a proprio agio e desidera intraprendere un percorso con lui.

Come si svolge il primo incontro con uno psicologo

Molti si chiedono cosa succede durante il primo incontro con uno psicologo. Di solito, il colloquio dura tra i 45 e i 60 minuti. In questa fase iniziale, il professionista:

Ascolta i motivi che hanno spinto la persona a chiedere aiuto

Formula alcune domande per inquadrare meglio la situazione

Spiega il proprio metodo di lavoro e le modalità del percorso

Valuta se è opportuno iniziare un ciclo di incontri

Tutto avviene in un clima di accoglienza, riservatezza e totale assenza di giudizio. Non è necessario avere le idee chiare o “sapere cosa dire”: basta portare sé stessi, con sincerità.

Emozioni comuni: ansia, dubbio, curiosità

Prima del primo incontro è normale provare emozioni contrastanti: ansia, imbarazzo, paura di essere giudicati o non capiti. Ma uno dei compiti dello psicologo è proprio quello di mettere la persona a proprio agio. Sentirsi accolti e ascoltati fin da subito è spesso il primo passo per iniziare a stare meglio.

È il momento giusto per iniziare?

Se ti stai chiedendo come avviene il primo incontro con un psicologo, forse è perché senti il bisogno di un cambiamento, di un chiarimento interiore o di un supporto professionale. Iniziare è più semplice di quanto immagini, e farlo con il professionista giusto può fare davvero la differenza.

