Bordighera, al via la 6a edizione di Summer in Winter

Un’occasione speciale per scoprire in anteprima il programma della nuova edizione di Summer in Winter, la rassegna culturale promossa dall’associazione Amici di Winter, giunta quest’anno alla sua sesta edizione. L’appuntamento è per sabato 7 giugno 2025, alle ore 18.30, presso l’Hotel Piccolo Lido di Bordighera (Lungomare Argentina n. 2), con una serata dedicata alla presentazione del progetto e alla condivisione dei suoi contenuti.

Nata per animare anche i mesi meno battuti dalla programmazione culturale tradizionale, la rassegna Summer in Winter ha saputo conquistare negli anni un pubblico affezionato e curioso, grazie a un’offerta variegata e attenta alla qualità: incontri con autori, mostre, musica, teatro, conversazioni tematiche e molto altro ancora, con un’attenzione particolare alla partecipazione attiva e al dialogo con il territorio.

Durante la serata del 7 giugno, saranno illustrati i temi e gli eventi principali in calendario per l’edizione 6.0, alla presenza del Consiglio Direttivo dell’associazione Amici di Winter, composto da Enrico Cenderelli (Presidente), Gian Luca Di Rocco (Vice Presidente), Rosemary Collini Bossi, Anna Vigliarolo e Vincenzo Malacarne (Consiglieri).

La presentazione sarà seguita da un aperitivo conviviale, offerto a tutti i partecipanti al costo di € 10, pensato come momento informale per approfondire i contenuti della rassegna e favorire l’incontro tra pubblico, organizzatori e amici della cultura.

"Con Summer in Winter vogliamo mantenere viva la proposta culturale della nostra città e della Riviera anche fuori dai mesi canonici. Questa rassegna è il frutto di un lavoro collettivo, della passione e dell’impegno di tanti", afferma il Presidente Enrico Cenderelli. "Siamo felici di condividere con il pubblico una nuova stagione di idee, incontri e stimoli culturali".

Per motivi organizzativi, si invita cortesemente chi desidera partecipare a confermare la propria presenza il prima possibile.

Per ulteriori informazioni e per le conferme, è possibile contattare l’associazione Amici di Winter tramite i suoi canali ufficiali.