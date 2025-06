Un tesoro botanico dedicato a Libereso: l’erbario di Marco Damele e la biodiversità ligure

Marco Damele, scrittore e botanico di Camporosso in provincia di Imperia, ha realizzato un nuovo erbario, dedicato a Libereso Guglielmi. L'erbario, composto da oltre 50 inediti esemplari di erbe selvatiche raccolte nel territorio ligure e piemontese, è un'opera d'arte vivente, che testimonia la passione e la curiosità per il mondo vegetale. La collezione di exsiccata ripercorre la vita e le opere di Libereso, vegetariano, naturalista, scrittore, botanico, disegnatore e autore di articoli e saggi dedicati alla natura e alle piante. Damele ha raccontato la genesi del suo erbario, nato come un omaggio personale a Libereso. "Libereso è stato per me un maestro, un amico, un esempio di vita. Mi ha insegnato a guardare le piante con occhi diversi, a scoprire le loro proprietà, i loro usi, le loro storie. Mi ha trasmesso il suo amore per la natura, la sua sensibilità, la sua creatività. Con il mio erbario, ho voluto rendere omaggio alla sua figura, alla sua opera, al suo ricordo".

L'erbario di Damele è frutto di un lavoro di ricerca e di raccolta durato oltre dieci anni, durante i quali ha esplorato i luoghi frequentati anche da Libereso, alla scoperta delle erbe selvatiche che crescono spontaneamente nel territorio. Damele ha selezionato le specie più significative, le ha catalogate, essiccate e conservate in fogli di carta, su cui ha apposto delle schede con il nome scientifico, il nome comune, il luogo e la data di raccolta, e delle brevi note sulle caratteristiche e le curiosità delle piante. Un'opera unica, che documenta la biodiversità e la bellezza del patrimonio botanico del Ponente ligure diventando anche un'opera didattica, che invita a conoscere e a rispettare le piante, a valorizzare e a tutelare l'ambiente. Infine, è un'opera affettiva, che esprime il legame tra due amici, due amanti della natura.