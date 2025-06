Prevenzione del tumore al colon-retto: screening gratuito di ASL 1 per la salute

ASL1 Imperiese, in collaborazione con la Regione Liguria, ha attivato da diversi anni lo 'Screening per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore del colon-retto' rivolto alle donne e agli uomini di età compresa tra i 50 e i 74 anni. L’iniziativa prevede di eseguire ogni due anni il TEST per la ricerca del sangue occulto nelle feci, un esame semplice, gratuito e indolore. Il test ha lo scopo di verificare la presenza di un sanguinamento non visibile ad occhio nudo che può esser il primo segnale della presenza di un tumore o di un polipo dell’intestino; queste lesioni sono guaribili se tempestivamente scoperte.

Su questo sito (https://www.asl1.liguria.it/prevenzione-e-screening/screening/screening-colon-retto.html) ci sono tutte le informazioni, grazie alle quali gli assistiti aventi diritto possono recarsi per ritirare e consegnare la provetta del test per la ricerca del sangue occulto nelle feci.

Asl1 ricorda che:

· il test è rivolto a uomini e donne tra i 50 ed i 74 anni di età, ogni 2 anni;

· il test è gratuito;

· gli aventi diritto ricevono la lettera con le istruzioni e le etichette presso il loro indirizzo indicato nella nostra anagrafica;

· se l'esito dell'esame è negativo: l'assistito verrà invitato dopo 2 anni sino a che ne ha diritto;

· se l'esame è positivo: l'assistito verrà convocato per un colloquio a stretto giro dall'endoscopia digestiva e se necessario verrà fissato un appuntamento per colonscopia;

· per chi non avesse ricevuto la lettera o per chi desiderasse avere informazioni chiamare il 0184/536801.