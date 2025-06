Sanremo celebra la Giornata Mondiale degli Oceani con un occhio al futuro

In occasione della “Giornata Mondiale degli Oceani”, venerdì 6 giugno, al Teatro del Casinò, si svolgerà un incontro dal titolo "Conferenza su Ambiente e Sviluppo: nell'ambito del Decennio delle Scienze del Mare 2021-2030", organizzato dal Club per l'Unesco di Sanremo in collaborazione con il Comune (assessorato alla cultura) e il Casinò (dalle 16.30).

L’incontro prevede gli interventi del prof. Alessio Rovere dell'Università Cà Foscari di Venezia e del dott. Davide Aschieri, presidente e biologo marino dell’associazione “Delfini del Ponente” ed anticipa la “Giornata Mondiale degli Oceani” istituita l’8 giugno del 2009.

“Abbiamo aderito con convinzione all’incontro organizzato dal Club Unesco – dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali – per contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di proteggere gli oceani e promuoverne la conservazione, garantendo altresì la sostenibilità delle risorse. Gli oceani coprono oltre il 70% del pianeta e sono essenziali nel supporto per la vita di tutti gli organismi sulla Terra: producono almeno il 50% dell’ossigeno, ospitano la maggioranza della biodiversità presente sul pianeta, rappresentando un elemento chiave per l’economia ed il futuro delle nuove generazioni. Grazie quindi al Club Unesco per il lavoro svolto e al Casinò per il supporto”.

L’ingresso è libero sino ad esaurimento posti.