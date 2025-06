Bordighera Outdoor Experience 2025, oltre 350 partecipanti alla Beodo Trail (Foto)

Oltre 350 partecipanti alla Beodo Trail andata in scena ieri a Bordighera. E' Davide Piccardino a vincere la gara, seguito da Samuele Zoppo, arrivato secondo al traguardo, e da Luca Pavone, giunto terzo. Tra le donne la prima a concludere la gara è stata Elisa Bronda, seguita da Elsa Delaporte e Eufemia Magro.

E' stata un successo la terza edizione della manifestazione, organizzata dal Comune con il patrocinio di Regione Liguria, che ha trasformato per tre giorni Bordighera nella capitale outdoor del ponente con nove diverse attività outdoor per un totale di 36 tour e 480 posti disponibili. "Bordighera Outdoor Experience 2025 si chiude dopo tre giorni di festa dedicati alla scoperta e alla valorizzazione dei tesori del nostro territorio" - commenta il sindaco Vittorio Ingenito.

"Il mio ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte all'evento e a tutta la squadra di lavoro: Regione Liguria, Agenzia In Liguria, l'assessore Melina Rodà, il presidente Stefano Gnutti, l'Ufficio Turismo, l'Ufficio Manutenzione, il Comando di Polizia Locale, l'Ufficio Staff del Sindaco, l'Ufficio Commercio, il digital manager Stefano Albis, il destination manager Stefano Tulli e Andrea Gelsomino, l'Ufficio IAT, Sanremo Bike School, Supernatural, Discover Riviera, No Stress Team, Ligurian Life, Sport Active, Canyoning Liguria, Delfini del Ponente, Liguria Adventure, Top Tribe, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, WAY Experience, Maurilio Giordana, il dj Rey Dos Santos, Devoto Service, Bottero Ski, tutti gli operatori dello street food, la Protezione Civile, la Croce Rossa, Ponente Emergenza, City Touring, Coseva, La Vigile e Teknoservice" - sottolinea il primo cittadino.