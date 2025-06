Lavori e incidente in autostrada, traffico in tilt a Ventimiglia. Scullino: "Urge l'Aurelia Bis" (Foto)

"Autostrada bloccata dalle 14.30 a causa dei lavori visto che c'è una corsia sola e, in più, si è verificato, purtroppo, un incidente. L'Aurelia è tutta bloccata fino a Bordighera, due ore di coda dal semaforo della stazione di Ventimiglia fino al Nervia. Urge l'Aurelia Bis" - afferma il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino segnalando e commentando la situazione odierna della viabilità cittadina.

"In questi giorni, in occasione del ponte del 2 giugno, vi sono state lunghe code che hanno bloccato la viabilità lungo le vie della città" - sottolinea Scullino - "Come si fa ad accogliere visitatori e turisti così? Non è un bel biglietto da visita".

"Auspico, quindi, che la filiera istituzionale, promessa e decantata in ogni occasione, si concretizzi presto per l’inizio dei lavori per la realizzazione della galleria che da Roverino condurrà a Camporosso" - afferma Scullino - "E' importantissima, com’è altrettanto determinante il completamento di tutta l’Aurelia Bis, che sarebbe un'alternativa all'Autostrada dei Fiori, oramai altamente trafficata, e alla rete ferroviaria che, purtroppo, non è ancora adeguata alle esigenze del grande traffico del trasporto delle merci e delle persone".