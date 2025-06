Camporosso, troppi piccioni nel centro storico: intervento sperimentale in via della Chiesa (Foto)

Troppi piccioni nel centro storico di Camporosso. Scatta così un'ordinanza per controllare la diffusione dei volatili sul territorio comunale al fine di mantenere le migliori condizioni di decoro urbano e prevenire eventuali inconvenienti igienico-sanitari.

"Nel corso degli ultimi anni si è particolarmente accentuato il problema dei piccioni nel nostro centro storico. Il Comune è intervenuto a più riprese per dissuadere la permanenza e la prolificazione di questi volatili nell’abitato ma è indispensabile anche il contributo della popolazione per ridurre drasticamente i disagi" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "Per questa ragione è stata emanata apposita ordinanza di carattere igienico sanitario che vieta l’alimentazione dei piccioni in ambito urbano e obbliga i proprietari degli immobili a effettuare le seguenti attività: provvedere alla pulizia e disinfezione periodica dei locali, cortili e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano, nonché provvedere alla pulizia e disinfezione periodica delle zone sottostanti cornicioni, balconi, pensiline o aggetti vari di qualsiasi tipo, imbrattati da guano; provvedere mediante apposizioni di griglie o reti, all’immediata chiusura di tutte le aperture anche di aerazione e/o di accessi attraverso i quali i piccioni possono introdursi e trovare riparo per la nidificazione e impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni su terrazzi, davanzali, cornicioni, nicchie, anche all’interno di cortili, applicando dissuasori di tipo non cruento".

"Nel frattempo informiamo che l’Amministrazione comunale ha effettuato un intervento sperimentale in via della Chiesa con il quale, oltre alla pulizia e disinfezione delle aree, sono stati installati 200 vassoi contenenti oli naturali che hanno effetti di deterrenza visiva e olfattiva per i piccioni" - dice il primo cittadino - "Se i risultati del test saranno positivi, estenderemo l’intervento anche ad altre zone del nostro centro storico. Un piccolo ma importante passo per un ambiente più pulito e vivibile per tutti".