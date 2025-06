A Taggia nuovo edificio commerciale in zona Colli: la Giunta approva convenzione con vincolo per futura rotatoria

La Giunta comunale di Taggia ha approvato l’ulteriore modifica alla bozza di convenzione con la società Immobiliare Colli S.r.l. per la realizzazione di un nuovo edificio commerciale in via Umberto Napoli, nei pressi dello svincolo autostradale di Arma di Taggia. L’intervento, che prevede la costruzione di una struttura a un piano con una superficie complessiva di 913 metri quadri, è stato autorizzato nell’ambito di un Permesso di Costruire Convenzionato e include un impegno formale da parte della società alla cessione gratuita delle aree necessarie per una futura rotatoria, ritenuta fondamentale per la viabilità della zona.

L’edificio comprenderà 631 metri quadri destinati alla vendita di materiali per l’edilizia, 226 metri quadri di deposito, 29 di uffici e 13 di servizi. I parcheggi saranno realizzati a raso, in conformità con la normativa vigente, su un’area destinata a standard urbanistici pari all’80% della superficie utile.

La zona, pur essendo inserita nel PRG del 1987 come area produttiva D1, risulta già urbanizzata con tutti i servizi essenziali (acquedotto, rete fognaria, acque bianche ed energia elettrica). La proposta progettuale è stata valutata positivamente nell’ambito della conferenza dei servizi convocata dal SUAP, che ha raccolto i pareri degli enti interessati. Il Comando di Polizia Municipale ha espresso parere favorevole al progetto, ma ha evidenziato la necessità, in una fase successiva, di realizzare una rotatoria per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico, anche in vista della futura attivazione dell’impianto unico provinciale per la gestione dei rifiuti.

In risposta a questa osservazione, la Giunta ha richiesto l’integrazione della convenzione con una clausola specifica in cui Immobiliare Colli si impegna irrevocabilmente a cedere gratuitamente al Comune – o ad altro ente competente – le aree che si renderanno necessarie per l’opera viabilistica.

L’approvazione della modifica non comporta costi a carico del bilancio comunale. Il responsabile del Servizio Urbanistica/Edilizia Privata, architetto Giulio Marino, è stato incaricato di sottoscrivere la convenzione una volta integrata. L'intervento rappresenta un tassello strategico per lo sviluppo economico della zona Colli, in un’ottica di equilibrio tra iniziativa privata, pianificazione urbana e interesse pubblico.