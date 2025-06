Il Tennis Sanremo vola ai Playoff di Serie B: impresa casalinga contro il Pro Recco

Con una grande prestazione di tutta la squadra il Tennis Sanremo, in casa, ribalta il risultato negativo dell’andata contro il Pro Recco ed accede così alla fase finale per l’accesso al Campionato di serie B.

Pur partendo da un risultato sfavorevole per 4 partite a 2 a favore del Pro Recco, sostenuta dai numerosi tifosi, la squadra è riuscita a vincere ben tre singolari su quattro. Civarolo Matteo (Tennis Sanremo) su Micali Marco (Pro Recco) con il punteggio di 6/2 6/3, Dagnino Paolo (Pro Recco) su De Sanctis Alessandro (Tennis Sanremo) per 6/1 6/1, De Sanctis Emanuele (Tennis Sanremo) su Robello Daniele (Pro Recco) per 6/3 3/6 6/1, Tosi Matteo (Tennis Sanremo) su Cuneo Samuele (Pro Recco) per 6/1 6/2. Con il punteggio a favore di 3 a 1 si vanno quindi a disputare le partite di doppio che danno i seguenti risultati. Civarolo Matteo e De Sanctis Alessandro (Tennis Sanremo) su Pompeo e Cuneo (Pro Recco) per 6/1 6/2, Dagnino e Robello (Pro Recco) su De Sanctis Matteo e De Sanctis Emanuele (Tennis Sanremo) per 7/6 7/5.



Alla fine degli incontri in programma il risultato positivo per il Tennis Sanremo di 4 a 2 va a pareggiare i conti con lo stesso risultato negativo dell’andata. Tocca quindi al doppio di spareggio definire la squadra che passa alla fase finale del Campionato. Dimostrando grande sicurezza la coppia Civarolo Matteo e De Sanctis Alessandro del Tennis Sanremo batte la coppia formata da Dagnino Paolo e Cuneo Samuele con il risultato di 6/2 6/2.