Sanremo, il Comune cerca un nuovo gestore per il campo di calcio 'Durbiano' di Baragallo

Il Comune di Sanremo ha avviato una procedura pubblica per l’affidamento in concessione del campo di calcio del Baragallo, noto anche come “Campo Durbiano”, situato in via Margotti. L’impianto sportivo, attualmente privo di gestione a seguito della scadenza della proroga tecnica, sarà affidato a un’associazione sportiva senza fini di lucro per un periodo di tre anni, con possibilità di proroga per ulteriori tre anni.

L’Amministrazione comunale ha chiarito che l’impianto è classificato come struttura “priva di rilevanza economica” e, di conseguenza, non è previsto il pagamento di alcun canone di concessione. La gestione avverrà dunque a titolo gratuito, pur prevedendo alcuni obblighi a carico del soggetto affidatario, come il pagamento delle utenze idriche e l’ottenimento di eventuali permessi o autorizzazioni necessari allo svolgimento delle attività sportive.

La procedura di affidamento sarà preceduta da questa fase di manifestazione di interesse, aperta a tutte le associazioni in possesso dei requisiti richiesti. In particolare, potranno partecipare solo i soggetti che abbiano maturato un’esperienza documentata di almeno tre anni, negli ultimi cinque, nella gestione di campi sportivi non professionistici o semi-professionistici. Restano escluse le associazioni che si trovino in una delle condizioni di esclusione previste dal Codice dei Contratti Pubblici o che non siano in regola con gli obblighi contributivi, fiscali e in materia di sicurezza sul lavoro.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12 dell’8 gennaio prossimo, esclusivamente tramite posta elettronica certificata o, in alternativa per i soggetti non dotati di PEC, con consegna al protocollo comunale in busta chiusa.