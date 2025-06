Il progetto editoriale di  'Talea Storie che nascono' incanta la Fiera del Libro di Imperia edizione 2025

Una presentazione vivace, colorata e ricca di emozioni ha visto protagonisti ieri i bambini e gli educatori del progetto parentale 'Talea del Saggio Gufo', ospiti alla Fiera del Libro di Imperia.

L’incontro è stato l’occasione per raccontare l’esperienza editoriale portata avanti con la casa editrice Talea – Storie che Nascono, un’iniziativa nata dall’omonima associazione che ha come missione quella di contrastare le povertà educative attraverso strumenti creativi e partecipativi. Ciò che rende questo progetto davvero unico è il ruolo centrale affidato ai più piccoli: bambini e bambine diventano editori, autori ed esperti di fantasticherie, coinvolti attivamente nella creazione di storie, libri e percorsi narrativi. Insieme a tanti artisti adulti che sostengono il progetto.



Durante l'incontro, i bambini hanno rivolto un messaggio speciale agli adulti presenti: “Fate uno sforzo, tra gli impegni di tutti i giorni, per ritrovare anche solo per un momento la meraviglia di quando eravate bambini. La fantasia è un tesoro che non va mai perso: non siamo obbligati a crescere dimenticando l'immaginazione”.



'Talea' si propone così come un laboratorio permanente di immaginazione, crescita e inclusione, dove la cultura diventa strumento di libertà, comunità e scoperta. La casa editrice 'Talea Storie che nascono' sarà alla fiera del Libro di Imperia fino a domenica.