Ventimiglia, Ioculano (Pd): "Passerella sul Roya? Dopo infiniti pressing finalmente il finanziamento"

"Sorprende che il 'neo leghista' Armando Biasi mi accusi di 'lanciare allarmismi' sulla passerella ciclopedonale di Ventimiglia, mentre, nel tentativo di attaccarmi, conferma esattamente quanto sostengo da mesi: l’opera è fondamentale ma è rimasta ferma troppo a lungo. Se oggi è diventato di dominio pubblico che finalmente nei prossimi giorni la Giunta Regionale approverà il finanziamento, vuol dire che il pressing pubblico e politico portato avanti, tra cui anche il mio, ha avuto un effetto concreto. Meglio tardi che mai" - afferma il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano.

"Ricordo al consigliere Biasi che già a marzo ho chiesto pubblicamente al sindaco Di Muro di accelerare sulla progettazione e, soprattutto, ho sollecitato il presidente della Regione Bucci a finanziare l’opera attraverso il Fondo Strategico Regionale" - fa sapere - "Ventimiglia, infatti, era stata inizialmente esclusa da quelle risorse. La mia proposta era chiara: utilizzare i fondi rientrati dall’operazione mai dismessa sull’edificio Hennebique per inserirla tra le priorità e così sarà. Dispiace che Biasi non abbia l'onestà intellettuale di riconoscermelo. Da parte mia, ciò che importa è che Ventimiglia ottenga ciò che merita".

"La seconda, curiosa, notizia, invece, è che il consigliere Biasi, conclusa la campagna elettorale di Vallecrosia abbia deciso di occuparsi di Ventimiglia ma il suo contributo, a quanto pare, si limita a fare da megafono delle delibere altrui. Difficile capire quale ruolo concreto abbia avuto se non quello di prendersi meriti che non gli spettano" - sottolinea - "Passerella sul Roya sì, passerelle di Biasi no. Pensiamo alla passerella, quella vera, perché quella politica Biasi l’ha già fatta".