Sanremo: domani pomeriggio in via Escoffier un gazebo di Fratelli d'Italia sul tema dell'immigrazione

Domani pomeriggio, dalle 15.30 alle 19 in via Escoffier (presso la statua di Mike Bongiorno) a Sanremo, nuovo appuntamento con il gazebo di Fratelli d'Italia organizzato dal coordinamento coordinamento cittadino. Gli esponenti del partito esporranno ai cittadini la proposta di Fratelli d'Italia riguardante il tema molto sentito dell'immigrazione.

“Fratelli d’Italia ha ufficialmente chiesto al Governo di modificare l'opuscolo informativo che viene consegnato ai richiedenti asilo in arrivo sulle nostre coste – spiega il Coordinatore cittadino Antonino Consiglio – Oltre alla lunga lista dei diritti riteniamo che serva comunicare in maniera più approfondita ed efficace anche i doveri civici e giuridici di chi chiede protezione internazionale in Italia. Chiediamo, ad esempio, che nell'opuscolo venga posta l’attenzione sul rispetto delle donne, sulla parità di genere e sulla perseguibilità dei fatti illeciti”. Sarà presente il Direttivo al completo.