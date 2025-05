Aree demaniali marittime: Bordighera deve adottare le nuove regole regionali (Foto)

Una presa d’atto del decreto dirigenziale n. 2896 del 17/04/2025 recante il nulla osta regionale previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. B bis) della legge regionale n.13/1999. "A dicembre la deliberazione approvata aveva rivalutato modifiche al progetto comunale delle aree demaniali marittime. Questa modifica consiste essenzialmente nell'istituzione di una zona turistica ricreativa locale nello specchio acqueo antistante Capo Sant'Ampelio, la cosiddetta 'Bordighera Blue Park'" - viene illustrato durante la commissione - "Queste modifiche consistevano nella prescrizione di alcune regole per l'utilizzo di scogliere per attività balneari e per la sistemazione di aree arenili, in particolare, per la realizzazione di barriere a protezione di manufatti collocati durante il periodo invernale sugli arenili in caso di eventi metereologici particolari. La delibera prevedeva la procedura designata dalla legge regionale in materia. E' stata esposta per quindici giorni in albo pretorio per eventuali osservazioni, che non sono arrivate, dopodiché è stata trasmessa alla Regione per la richiesta del previsto nulla osta regionale e la Regione con decreto dirigenziale del 17 aprile ha formulato il nulla osta con delle prescrizioni che il consiglio comunale deve approvare. Il consiglio comunale l'anno scorso aveva deliberato che l'altezza delle barriere di protezione poteva raggiungere le strutture ora, invece, non devono superare l'altezza di un metro e mezzo. E' stata abbassata la quota. Per i chioschi che insistono sulla spiaggia ha precisato che il materiale per realizzare queste barriere deve essere prelevato non dalle spiagge limitrofe ma dalla stessa spiaggia in cui insiste il chiosco bar. Ha chiesto di ratificare un refuso presente nella delibera consigliare n. 48 in quanto era stato richiamato l'articolo 15 sulla concessione balneare marittima. Ha stracciato la parte della delibera consiliare riguardante le scogliere. Prima di disciplinare l'utilizzo occorre verificarne la sicurezza. La relazione può essere fatta anche da un tecnico incaricato dal concessionario".

Si tratta di un adeguamento del progetto alle prescrizioni regionali sul demanio marittimo. "Le barriere di protezione in ghiaia non devono superare un metro e mezzo di altezza" - sottolinea il vicesindaco Marco Laganà - "L'importante è che le stesse strutture che verranno posizionate siano di facile rimozione. La legge prevede che si possano occupare le scogliere con sdraio e ombrelloni qualora ci fosse una mareggiata con bandiera rossa, però, devono essere rimosse nell'immediato. Sono anni che ci stiamo dietro e adesso siamo arrivati quasi alla fine di questo percorso. Abbiamo già inserito un pannello per pubblicizzare l'area e presto verranno inseriti, nella parte antistante, delle piccole didascalie a pelo d'acqua per andare a presentare l'habitat marino che troviamo proprio lì sotto. Per quanto riguarda le boe si pensava di inserirle. Dopo sopralluoghi e verifiche non hanno dato l'ok per posizionare le boe in quanto quella è una zona non navigabile".

"Se l'occupazione delle scogliere deve avere una facile rimozione, quindi, l'Amarea non sarà autorizzata?" - chiede il consigliere comunale di maggioranza Mauro Bozzarelli - "Una volta che verrà approvata dovremo fare un'altra ordinanza di rimozione per farglielo togliere? In caso si rivolgesse nuovamente al Tar dovremo di nuovo aspettare la sentenza?".

"L'anno scorso c'è stata un'ordinanza di sgombero verso la quale è stato fatto un ricorso al Tar che, alla fine, ha dato ragione alla società Amarea, però, non c'era la stessa norma" - affermano i tecnici del Comune - "Una volta che la pratica passerà in consiglio comunale verrà istituita un'ulteriore ordinanza di sgombero".

La pratica, che in commissione ha ottenuto l'unanimità di voti favorevoli, sbarcherà in consiglio comunale venerdì prossimo.