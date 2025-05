Sanremo: muro e terreno crollati in strada Carrozzabile San Pietro, il Comune interviene in somma urgenza

Importante intervento di somma urgenza quello approvato dalla Giunta di Sanremo, per il cedimento parziale di un muro di strada Carrozzabile San Pietro, avvenuto nell’aprile scorso.

La strada è l'unica via di comunicazione che conduce alla popolosa frazione matuziana e, quel tratto ci sono anche molte abitazioni. Nei giorni scorsi è stato fatto un sopralluogo che ha evidenziato il crollo di altre porzioni murarie, incombenti sulla viabilità pubblica, potrebbe comportare la completa non transitabilità della strada, con conseguente isolamento delle abitazioni e delle attività produttive.

Il muro ceduto ed il terreno a monte dello stesso sono di proprietà privata, ma il proprietario non è risultato reperibile e contattabile, quindi non in grado di intervenire in urgenza per la messa in sicurezza delle aree. Vista la situazione di grave pericolo e lo stato di precarietà del muro, il Dirigente dei Lavori Pubblici e Manutenzioni, l’ing. Danilo Burastero, ha prodotto un verbale di somma urgenza, precisando che i costi sostenuti dal Comune sarebbero stati addebitati al proprietario del fondo, così come le opere di ripristino definitivo dello stato dei luoghi.

Pochi giorni fa il proprietario, attraverso il proprio legale, aveva comunicato di trovarsi in condizioni di difficoltà economica tali da non poter sostenere i costi relativi alla realizzazione dell'intervento, verrà emanata una ordinanza verso il privato per il ripristino definitivo dello stato dei luoghi e la modifica degli stessi.

I lavori, del costo di circa 75mila euro, saranno così eseguiti dal Comune per mantenere la sicurezza pubblica sulla strada.