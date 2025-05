Amichevole pre-torneo: mattinata di sport per gli studenti del Fermi, Polo e Montale in campo a Vallecrosia

Le squadre di calcio degli istituti Fermi e Polo si sono incontrate con i compagni del Montale presso i campi della ‘Vallecrosia Accademy’, adiacenti al campo di atletica ‘Zaccari’.

È stato un momento molto apprezzato dagli studenti, che hanno potuto mettere alla prova le proprie capacità sportive in un’atmosfera di sana competizione e divertimento. Questo evento si inserisce in vista della tre giorni di torneo di fine anno tra scuole, che si terrà dal 13 al 15 giugno presso i campi del Camporosso Calcio, un’occasione importante per rafforzare lo spirito di squadra e l’amicizia tra i giovani.

Ad accompagnare i ragazzi alla mattinata di sport sono stati i docenti di scienze motorie dell’istituto, la prof.ssa Stefania Naso, e i prof. Antonio Gallo e Gabriele Alessio. La loro presenza ha contribuito a rendere l’evento ancora più coinvolgente e motivante per gli studenti.

“È sempre piacevole vedere i nostri ragazzi impegnati nelle discipline sportive,” hanno commentato a fine mattinata i professori. “L’attività fisica e la cultura dello sport sono le migliori alleate per contrastare le cattive abitudini che possono interessare questa fascia d’età, molto vulnerabile. Promuovere momenti di sport come questo è fondamentale per favorire uno stile di vita sano e attivo, oltre a rafforzare i valori di collaborazione e rispetto tra i giovani”.

“Un grosso ringraziamento va alla società sportiva che ha messo a disposizione per i nostri ragazzi sia il campo di gioco, sia i bellissimi campi da Padel, che potranno essere sfruttati per tornei tra classi e altre attività sportive, contribuendo così a rendere ancora più ricca e variegata l’esperienza sportiva dei nostri studenti”.