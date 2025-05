Spettacoli di fine anno della scuola di Nervia ic 2 “Cavour” di Ventimiglia

Giovedì 29 maggio ritorna al Teatro Comunale di Ventimiglia, con un doppio appuntamento, lo spettacolo di fine anno scolastico della Scuola di Nervia (IC 2 “Cavour” Ventimiglia) che unisce, in una grande festa, gli alunni, le insegnanti, le famiglie e la Dirigente scolastica, Dott.ssa Antonella Costanza.



Si inizia alle ore 17.30 con lo Spettacolo di Continuità, interpretato dai bambini di cinque anni della Scuola dell’Infanzia e dagli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria, una rappresentazione che unisce gli alunni che si accingono ad affrontare la nuova avventura della Scuola secondaria e quelli che si affacciano alla scuola dell’obbligo, in un ideale passaggio del testimone.

Lo spettacolo, che alterna recitazione, coreografie, musica e canto, s’intitola “Con il Piccolo Principe alla scoperta dell’amicizia” ed è un lavoro teatrale liberamente tratto dal Piccolo Principe di Antoine de Saint Exupery. Come il piccolo protagonista dell’omonimo romanzo, che cerca il significato profondo della vita e lo trova nella capacità di vedere oltre le apparenze e di esplorare la vita con gli occhi del cuore (perché “L’essenziale è invisibile agli occhi”), anche i bambini della scuola primaria riflettono, attraverso questa rappresentazione, sul percorso realizzato in questi anni di scuola e condividono i loro pensieri con i bambini della scuola dell’infanzia. Il viaggio del Piccolo Principe diventa così anche simbolo del percorso che li ha portati a scoprire e consolidare amicizie e a crescere nella conoscenza.



Terminato il viaggio sulle orme del Piccolo Principe, alle ore 21.30 va in scena lo Spettacolo della Scuola Primaria intitolato “Oltre le differenze...compagni di viaggio”, uno spettacolo multimediale e tecnologico, in cui confluiranno cinema, teatro, immagini, canto e danza, incentrato sugli animali, che condividono con noi umani il privilegio di abitare un pianeta splendido e ricco di biodiversità.

Gli alunni e le insegnanti presenteranno cinque storie che sono state oggetto di lavoro, analisi e approfondimento nel corso di tutto l’anno scolastico. Ogni classe del plesso, a partire dalla prima, ha rielaborato una storia, cogliendone il messaggio e interpretandolo sulla scena, in un’ottica originale e creativa.

Partendo dalla storia del Re leone, la classe prima parlerà di rispetto e amore profondo. La classe seconda, con la storia degli Aristogatti, attraverso il tema della famiglia, dell’amicizia e della solidarietà ci porterà anche a riflettere sul delicato tema del randagismo. Le classi terze con Kung Fu Panda ci guideranno a riflettere sull’importanza di credere in se stessi e sul valore dell’impegno nei confronti dell’ambiente e della sua tutela. La classe quarta, con Spirit, ribadirà la necessità di riconoscere i diritti degli animali e di salvaguardare la libertà e le radici di appartenenza alla terra d’origine. Le classi quinte, infine, ci condurranno alla ricerca di Nemo, tra fondali marini ed ecosistemi tanto suggestivi, quanto fragili, bisognosi di cura, rispetto e tutela, presentando una storia di coraggio, resilienza e fiducia in se stessi e nelle proprie potenzialità.



Tutte queste storie sono legate dalla profonda convinzione che, pur nelle differenze, uomini e animali siano uniti dalla legge del cuore e che noi, come esseri umani, siamo chiamati a rispettare e proteggere gli animali e i loro habitat, riconoscendo la sacralità della vita e l’immenso dono di vivere insieme su un pianeta meraviglioso.

Con questo messaggio conclusivo, lo spettacolo si inserisce così nel solco dell’impegno civico e di educazione al rispetto che contraddistingue da anni il plesso di Nervia. Insegnamenti e contenuti dunque, ma anche intrattenimento di qualità e spensieratezza, all’interno di uno spettacolo interamente costruito, nella struttura portante e nelle coreografie, da alunni e insegnanti.