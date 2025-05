Sanremo celebra il re dello swing: mostra e concerto in onore di Lelio Luttazzi al forte Santa Tecla

La Fondazione Lelio Luttazzi presenta un imperdibile omaggio al grande Maestro triestino, figura iconica dello spettacolo italiano e indiscusso re dello swing: la mostra LELIOSWING – La musica e lo stile di Lelio Luttazzi e il vibrante concerto Festa della Musica per Lelio Luttazzi con Freddy Colt and His Swing Kids. Gli eventi si terranno presso la suggestiva cornice del Forte Santa Tecla di Sanremo nel mese di giugno, sotto l’egida di MIC -Direzione Generale Educazione ricerca e istituti culturali, MIC-Direzione regionale Musei Nazionali Liguria, Forte Santa Tecla e Teche Rai.

Dal 5 al 29 giugno, il Forte Santa Tecla ospiterà la mostra LelioSwing-La musica e lo stile di Lelio Luttazzi, curata dalla Fondazione Lelio Luttazzi. Un’occasione unica per immergersi nell’universo musicale e personale di Lelio Luttazzi attraverso un ricco percorso espositivo che includerà spartiti e manoscritti originali, fotografie e rari filmati, disegni e caricature che ne svelano il lato più ironico, riviste e giornali d’epoca che testimoniano la sua influenza culturale, insegne luminose che richiamano la sua presenza nello spettacolo e persino abiti appartenuti al Maestro. La mostra offrirà uno sguardo intimo e completo sulla creatività e lo stile inconfondibile di un artista che ha segnato la storia della musica italiana.

“Lelio, imperatore dell’understatement, si schermiva se gli si diceva che era bravo, che le sue canzoni erano formidabili, che aveva uno swing pazzesco, che aveva un garbo, una classe che in giro non c’erano. Né si sono mai più visti dopo”. Queste parole vibranti di ammirazione di Mina catturano perfettamente l'essenza di Lelio Luttazzi, che ha saputo interpretare e accompagnare con la sua musica garbata e intelligente i cambiamenti di un secolo intero, osservando il mondo con acuta profondità. La Mostra Lelioswing è un tributo sentito a questo indimenticabile Maestro.

Il culmine di questa celebrazione si terrà sabato 21 giugno alle 21, in occasione della Festa della Musica 2025. Le Terrazze dei Bastioni del Forte Santa Tecla si accenderanno con il concerto Festa della Musica per Lelio Luttazzi, che vedrà protagonista l'energia contagiosa di Freddy Colt and His Swing Kids. La band farà rivivere le indimenticabili melodie di Luttazzi, trasportandoci nel suo swing elegante e irresistibile in una serata all'insegna della grande musica.

Questi eventi swinganti s’inseriscono nella IV edizione di Swing Corner of the Fortress, la rassegna curata dal Centro Studi Musicali Stan Kenton dedicata alla celebrazione dei grandi nomi dello swing. Quest'anno, il focus non poteva che essere su Lelio Luttazzi, un vero talento poliedrico: musicista, showman, attore, scrittore, presentatore televisivo, compositore, direttore d'orchestra e uno dei più grandi pianisti jazz italiani. Un personaggio eclettico, come lo definiva con affetto Enrico Vaime “un portatore sano di smoking”, che ha attraversato il Novecento lasciando un'impronta sofisticata e profondamente umana nella cultura italiana. Le sue canzoni, intrise di un ritmo che fa venire voglia di ballare, sono entrate a far parte del patrimonio musicale del nostro Paese, continuando ad affascinare intere generazioni.

La mostra LelioSwing e il concerto “Festa della Musica per Lelio Luttazzi” rappresentano un doveroso omaggio a un talento straordinario, un'opportunità imperdibile per riscoprire la genialità di un artista che amava visceralmente lo swing. Come lui stesso dichiarava con passione: "Della musica black mi piaceva tutto: ritmo, armonia, ma soprattutto mi piaceva lo swing, a cui mi rifacevo e mi rifaccio ancora adesso, se devo fare qualcosa". E tra i suoi ascolti prediletti, non mancavano i grandi maestri: "Ascolto i miei autori preferiti: Gershwin, Puccini, Cole Porter, Kern, Berlin".