Corsi di automazione industriale: come funzionano e perché sono importanti

L’automazione industriale è un tema sempre più rilevante per le aziende, in quanto riguarda l’adozione di tecnologie e sistemi per migliorare l’efficienza e le prestazioni dei processi produttivi.

Al giorno d’oggi, infatti, sviluppare un’attività produttiva implica inevitabilmente integrare soluzioni di automazione e digitalizzazione all’interno della fabbrica. Tale cambiamento richiede competenze specifiche ed una formazione mirata per sfruttare al meglio le nuove tecnologie.

Per questo motivo, organizzare corsi personalizzati di automazione industriale per il proprio personale è fondamentale, così da garantire che i dipendenti siano sempre preparati a gestire e ottimizzare i processi in modo efficace e all’avanguardia.

Perché optare per l’automazione industriale

Imparare a gestire l’automazione industriale offre una serie di vantaggi strategici per le aziende manifatturiere. In primo luogo, l’integrazione di soluzioni automatizzate migliora notevolmente l’efficienza e la produttività. Questa opzione, infatti, elimina il rischio di errori umani, riducendo i rallentamenti causati da colli di bottiglia e processi manuali inefficienti, garantendo una produzione continua e fluida.

Tutto questo permette anche di ottimizzare la gestione dei dati, eliminando i rischi legati ai processi manuali, che possono causare la perdita o l’imprecisione di informazioni cruciali. Centralizzando tutti i dati in un unico sistema, è possibile ridurre significativamente gli errori e accelerare la raccolta delle informazioni, migliorando l’affidabilità e l’efficienza complessiva del processo.

Ancora, l’automazione dei processi ripetitivi permette ai dipendenti di concentrarsi su attività strategiche, aumentando così la produttività complessiva dell’azienda. Infine, grazie a sensori avanzati e sistemi di monitoraggio, è possibile migliorare anche la sicurezza sul posto di lavoro, delegando compiti pericolosi ai robot e riducendo gli sbagli che derivano da interventi manuali o dalla stanchezza degli operatori. Ciò garantisce un ambiente di lavoro più sicuro, proteggendo la salute dei lavoratori e riducendo il rischio di incidenti.

Come funzionano i corsi di automazione industriale

I corsi di automazione industriale sono strutturati in maniera differente, in base agli argomenti trattati e al livello di preparazione dei partecipanti. Esistono corsi base, ideali per chi inizia ad avvicinarsi al settore, che offrono una panoramica generale delle tecnologie e dei processi. Altri, più avanzati e strutturati, sono pensati per approfondire tematiche specifiche come la programmazione dei PLC, la robotica o la manutenzione predittiva, e durano più a lungo (fino a 40 ore).

Questi programmi permettono di acquisire competenze più dettagliate e pratiche, e preparano i partecipanti a gestire in modo autonomo sistemi complessi nell’ambito industriale.

Gli argomenti affrontati

Come già accennato, un corso di questo tipo consente di acquisire competenze su diverse aree fondamentali per l’industria moderna. In genere, vengono affrontati temi come la programmazione dei PLC Siemens, la supervisione HMI e la sicurezza, oltre all’automazione dei drive (V90, S120, G120) per il motion control.

Permettono anche di apprendere concetti di elettromeccanica, come le direttive macchine e ATEX, e di approfondire aspetti cruciali come la cybersecurity e la manutenzione predittiva. Inoltre, vengono approfondite le soluzioni per gli Smart Building, fornendo ai partecipanti le competenze necessarie per gestire ed ottimizzare i processi industriali in modo efficiente e sicuro.

















